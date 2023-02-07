Американский агротрейдер Bunge покинул российский рынок

Воронеж, , 23:11 — REGNUM Американская компания Bunge, являющаяся одним из крупнейших агротрейдеров в мире, продала свой бизнес по переработке масличных культур на территории России. Об этом было сообщено на сайте дочерней компании «Бунге СНГ».

Подсолнечное масло «Олейна» Chasiv Yar

С 3 февраля 2023 года производство и продажа растительных масел на маслоэкстракционном заводе в Воронежской области продолжается уже под контролем нового собственника. Наименование компании будет изменено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Bunge намерена продать свой завод в Воронежской области, функционирующий с 2008 года, контролирующему акционеру Exoil Group Карену Ванецяну.

Напомним, что Bunge принадлежали торговые марки масел «Олейна», Ideal, «Масленица».