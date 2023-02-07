МВД Франции: на митингах против пенсионной реформы собралось более 750 тысяч человек

Париж, , 22:46 — REGNUM Около 757 тысяч человек стали участниками митингов против повышения пенсионного возраста, которые прошли 7 февраля в разных городах Франции, передает телеканал BFMTV со ссылкой на французское министерство внутренних дел.

Франция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Речь идет о третьей по счету масштабной акции протеста против пенсионной реформы. Больше всего французов участвовало в демонстрациях, состоявшихся в Париже. В столице Франции на улицы вышло примерно 57 тысяч человек.

Один из самых крупных профсоюзов «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) утверждает, в митингах по стране приняли участие почти 2 млн человек, а в Париже — 400 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января французские пекари вышли на акцию протеста против роста тарифов на электроэнергию во Франции.

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