Вашингтон, 7 февраля, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Принятый в США Акт по снижению инфляции противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил 7 февраля на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Европейской комиссии, министр внешней торговли Йохан Форселл.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Это хорошо, что США, наконец, берут ответственность в вопросе зеленой трансформации. Однако в этом акте есть некоторые элементы, которые идут вразрез с ВТО. Это факт», — сказал министр.

Напомним, что Акт, подписанный в августе 2022 года президентом США Джо Байденом, расширяет налоговые субсидии на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и в которых используются произведенные в США батареи из материалов местного изготовления.

Кроме того, документ предусматривает выделение $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей, $64 млрд — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.