Зеленский встретился в Киеве с главой минобороны Германии Писториусом

Киев, , 22:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который прибывшим в Киев с официальным визитом, 8 февраля сообщили в офисе украинского президента.

Борис Писториус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В сообщении отмечается, что украинские власти расценивает первую заграничную поездку нового главы немецкого ведомства как знак поддержки Киева. В офисе также выразили благодарность ФРГ за решение поставить танки для ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля нидерландская газета Reformatorisch Dagblad написала о том, что в Киев прибыло несколько членов комитета по иностранным делам Палаты представителей Нидерландов (нижней палаты парламента). Их принял заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква.

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