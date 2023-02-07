Пользователи соцсети «В контакте» жалуются на серьёзной сбой в работе

Москва, , 23:10 — REGNUM Вечером 7 февраля произошёл серьёзный сбой в работе социальной сети «В контакте». По данным сайта Downdetector, сбой произошёл около 19:30 мск.

Пользователи сообщают, что «В контакте» не работает в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Уфе, Тюмени.

В пресс-службе социальной сети признали наличие проблемы. «Пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме», — сообщила пресс-служба «В контакте».

Напомним, что существенные сбои в работе соцсети уже происходили 9 декабря 2022 года и 20 января 2023 года.