Украинские пограничники задержали мужчин, незаконно пытавшихся перейти границу с Румынией

Киев, , 21:59 — REGNUM На Украине задержаны 13 мужчин, незаконно пытавшиеся пересечь границу с Румынией. Сначала они шли пешком, а потом остановили два микроавтобуса. Однако попытка выехать в Румынию потерпела фиаско. Их задержали в Черновицкой области сотрудники погранслужбы Украины.

Алексей Резников Официальное интернет-представительство главы киевского режима

В телеграм-канале украинской госпогранслужбы уточняется, что задержанным от 22 до 52 лет. Однако этот возраст как раз не позволял им покидать Украину, так как на выезд из страны лицам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет действует запрет на время военного положения. Этот срок продлен еще на три месяца — до середины мая.

Напомним, в начале января 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на Украине пока нет необходимости в дополнительной мобилизации, но всё будет зависеть от ситуации на фронте.

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