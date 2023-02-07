Вашингтон, 7 февраля 2023, 21:59 — REGNUM Темпы годовой инфляции в Соединённых Штатах получится вернуть к целевому показателю 2% не раньше 2024 года. Об этом 7 февраля заявил председатель Федеральной резервной системой (ФРС) США Джером Пауэлл во время выступления на Экономическом клубе Вашингтона.

Глава ФРС США Джером Пауэлл
Глава ФРС США Джером Пауэлл
(сс) Federalreserve

«Моё предположение заключается в том, что нам потребуется, безусловно, не только этот год, но и следующий, чтобы снизить до 2%», — сказал Пауэлл.

Он добавил, что ФРС продолжит поднимать ставку рефинансирования для того, чтобы бороться с ростом инфляции.

Напомним, годовая инфляция в США в ноябре 2022 года составила 7,1%. В декабре показатель снизился до 6,5%. 1 февраля 2023 года ФРС подняла ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 4,5 — 4,75%.

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