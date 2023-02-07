Вашингтон, 7 февраля, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Темпы годовой инфляции в Соединённых Штатах получится вернуть к целевому показателю 2% не раньше 2024 года. Об этом 7 февраля заявил председатель Федеральной резервной системой (ФРС) США Джером Пауэлл во время выступления на Экономическом клубе Вашингтона.

(сс) Federalreserve Глава ФРС США Джером Пауэлл

«Моё предположение заключается в том, что нам потребуется, безусловно, не только этот год, но и следующий, чтобы снизить до 2%», — сказал Пауэлл.

Он добавил, что ФРС продолжит поднимать ставку рефинансирования для того, чтобы бороться с ростом инфляции.

Напомним, годовая инфляция в США в ноябре 2022 года составила 7,1%. В декабре показатель снизился до 6,5%. 1 февраля 2023 года ФРС подняла ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 4,5-4,75%.