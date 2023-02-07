СМИ сообщили о решении Нидерландов отправить Киеву около 100 танков Leopard 1

Амстердам, , 21:31 — REGNUM Свою помощь танками решили оказать Украине Нидерланды. По данным минобороны страны, совместно с Германией и Данией будет осуществлена поставка около 100 танков Leopard 1. Об этом говорится в материале Нидерландской телерадиовещательной корпорации (НТК).

Танк Leopard 1 (сс) U.S. Army. Gertrud Zach

Ссылаясь на главу минобороны страны Кайсу Оллонгрена, НТК сообщает, что конфликт на Украине «вошел в критически важную стадию», что делает важной поставку Киеву танков. Помимо непосредственно военных машин, будут направлены Украине запчасти и боеприпасы, отметили в минобороны.

Отмечается также, что техника, которую намереваются отправить в Киев Нидерланды, была снята с вооружения в Германии в 2003 году. Танки находятся в запасах оборонной промышленности ФРГ.

Ранее сообщалось о том, что Федеральное правительство Германии одобрило поставку киевскому режиму 178 танков Leopard 1.

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