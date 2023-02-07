Пашинян сообщил Эрдогану об отправке в Турцию спасателей из Армении

Анкара, , 21:26 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования турецкому народу в связи с землетрясениями. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба армянского правительства.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никол Пашинян, пожелав скорейшего выздоровления всем пострадавшим, добавил, что из ереванского аэропорта Звартноц к вылету готовится самолёт, на борту которого находятся спасательные силы Армении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Эрдоган поблагодарил армянского премьер-министра и сказал, что Анкара высоко ценит помощь Еревана, учитывая углубление диалога между странами.

Стоит отметить, что 7 февраля в Армении также произошло землетрясение магнитудой 4. В Турции 6 февраля магнитуда землетрясений достигала 7,7.

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