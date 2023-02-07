Разногласия между странами не должны мешать укреплению безопасности Европы — премьер-министр Швеции

Вильнюс, , 21:23 — REGNUM Страны Европы могут иметь разные мнения, но это не должно мешать вопросам укрепления безопасности, к которым относится вступление Швеции и Финляндии в НАТО. С таким заявлением выступил 7 февраля шведский премьер-министр Ульф Кристерссон на пресс-конференции в Вильнюсе.

Ульф Кристерссон Oresund

«Мы уважаем то, что все 30 членов Североатлантического альянса должны ратифицировать нашу заявку на вступление в НАТО, и не подвергаем это сомнению. Мы также уважаем то, что лишь Турция должна за себя принять решение», — сказал Кристерссон.

По его словам, Швеция делает всё необходимое для согласования своей заявки, что ранее отмечали в Анкаре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет выступать против членства Швеции в НАТО, пока там правоохранители позволяют сжигать Коран.

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