Вильнюс, 7 февраля, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Страны Европы могут иметь разные мнения, но это не должно мешать вопросам укрепления безопасности, к которым относится вступление Швеции и Финляндии в НАТО. С таким заявлением выступил 7 февраля шведский премьер-министр Ульф Кристерссон на пресс-конференции в Вильнюсе.

Oresund Ульф Кристерссон

«Мы уважаем то, что все 30 членов Североатлантического альянса должны ратифицировать нашу заявку на вступление в НАТО, и не подвергаем это сомнению. Мы также уважаем то, что лишь Турция должна за себя принять решение», — сказал Кристерссон.

По его словам, Швеция делает всё необходимое для согласования своей заявки, что ранее отмечали в Анкаре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет выступать против членства Швеции в НАТО, пока там правоохранители позволяют сжигать Коран.