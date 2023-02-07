Москва, 7 февраля, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Процесс обучения военнослужащих мотострелковых подразделений по пускам противотанковых управляемых ракет продемонстрировала пресс-служба Министерства обороны РФ, опубликовав 7 февраля видеокадры в своем официальном телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Учения проводятся на полигоне «Екатеринославский» в Амурской области. Офицеры общевойсковой армии Восточного военного округа обучают быстро и правильно готовить комплекс ПТУР (противотанковых управляемых ракет) к стрельбе по целям — имитации тяжелой бронетехники.

Расчёты мотострелков обучают выполнять пуск ракеты и её сопровождение до цели с расстояния от одного до двух километров. Обучающиеся бойцы должны выполнить нормативы по смене огневой позиций и ведению разведки местности.