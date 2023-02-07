Москва, , 20:29 — REGNUM Московский футбольный клуб «Локомотив» пополнится новыми игроками. Контракт с клубом намерены подписать Артем Дзюба и Игорь Смольников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Дзюба Андрей Пронин © ИА REGNUM

После проведения медобследования 8 февраля Дзюба подпишет контракт сроком до окончания сезона, заявил Карпов. А Смольников подпишет соглашение на следующем сборе команды. Стоимость обоих игроков составила 2,5 млн рублей.

Как считает журналист, бывшие игроки «Зенита» и московского «Торпедо» могут стать членами командлы «Локо» на более длительный период, если покажут себя с хорошей стороны.