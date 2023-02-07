Москва, , 20:16 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок последствий землетрясения в Сирии. Запрос на проведение съемки поступил от МЧС РФ, сообщили 7 февраля в телеграм-канале корпорации.

«Роскосмос» — снимок последствий землетрясения в Сирии. online. roscosmos.ru

«Роскосмос» задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории, на которой произошло землетрясение в восточной части Анатолийского полуострова», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате землетрясения на юго-востоке Турции, разрушения также произошли в ряде регионов Сирии. МЧС РФ направило своих сотрудников для оказания помощи в устранении последствий землетрясения. В Сирию 6 февраля вылетели несколько бортов со спасателями и кинологами.