Минск, 7 февраля, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял закон о Всебелорусском народном собрании (ВНС). Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Отмечается, что документ реализует положение конституции о ВНС, а также определяет его правовой статус как высшего представительного органа. В законе подчёркивается, что собрание не может подменять другие госорганы или вмешиваться в их работу.

«К делегатам ВНС отнесены глава государства, президент, прекративший исполнение своих полномочий, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, местных советов депутатов, а также гражданского общества», — говорится в документе.

Согласно подписанному закону, ВНС принимает решение, являются ли парламентские или президентские выборы легитимными. Также этот орган может принять решение о смещении президента страны с должности, если он нарушил конституцию или закон.

Кроме того, делегаты ВСН решают, нужно ли вводить чрезвычайное положение в Белоруссии и отправлять войска за пределы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко назвал ВНС органом высшего народовластия. Его участникам не полагаются денежные выплаты. Собрания ВНС должны проходить не реже одного раза в год.