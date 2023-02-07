Тула, 7 февраля, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Ефремове под Тулой окажут материальную поддержку, сообщил губернатор региона Алексей Дюмин.

Kremlin.ru Алексей Дюмин

«Главная задача — оказать всю необходимую помощь пострадавшим», — заявил Дюмин.

Губернатор пообещал жителям материальную помощь, а также разместить всех жильцов дома в пунктах временного размещения, где им предоставят питание, вещи и окажут медико-психологическую помощь.

Ранее глава региона поручил создать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате взрыва в жилом доме в городе Ефремове. В него вошли представители МЧС, Минздрава, соцзащиты и строительного блока.

Как сообщало ИА REGNUM, до пяти человек выросло число погибших в результате взрыва в многоквартирном доме в Тульской области. Из-за взрыва газа произошло обрушение части дома. Минздрав региона открыл горячую линию для родственников пострадавших.

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