Амстердам, , 19:58 — REGNUM Ряд членов комитета по иностранным делам Палаты представителей Нидерландов (нижней палаты парламента) посетил с визитом столицу Украины. Об этом сообщил представитель палаты, передаёт нидерландская газета Reformatorisch Dagblad.

Амстердам. Нидерланды Fons Heijnsbroek

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Уточняется, что визит состоялся 6 января. Членов парламента Нидерландов принял заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. Он поблагодарил Нидерланды за помощь Украине. Кроме того, Жовка попросил предоставить Киеву «больше оружия».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны королевства Кайса Оллонгрен уточнила, что общая сумма военной помощи, выделенной Украине Нидерландами, по состоянию на 24 января достигла €1,07 млрд. Она добавила, что Киеву была передана военная техника и оборудование на сумму в €463,8 млн.

Добавим, что, начиная с декабря 2022 года, на Украину из Нидерландов поступило 36 грузов гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом 286,7 тонны. Оно будет использовано для восстановления объектов украинского энергетического сектора.