В Британии представили проект о конфискации замороженных российских активов

Лондон, , 19:57 — REGNUM В Великобритании нашли возможность передачи на поддержку Украины замороженных санкциями российских активов. С предложением соответствующего законопроекта выступил перед парламентом депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант.

Член парламента Крис Брайант Chris McAndrew

Как отметил депутат, закон позволяет изымать средства в опредедленных ситуациях, несмотря на то, что право собственности является фундаментальным. Для активов РФ как раз существует такая возможность после начала военных действий на Украине, считает Брайант.

Как напомнил политик, страны Запада заморозили своими санкциями активы Центробанка РФ на сумму около 350 млрд долларов, в том числе на 26 млрд фунтов стерлингов — в Великобритании. Он призвал британских бизнесменов вывести свой бизнес из России во избежание ответных мер, а в отношении наличия британских государственных активов в России он усомнился.

Также депутат подчеркнул, что решение о конфискации российских активов не должно повлиять на инвестиции других стран в Великобританию. Это мнение он объяснил тем, что Лондон будет конфисковывать лишь активы тех государств, которые поведут «войны агрессии». Данный законопроект, по словам Криса Брайанта, поддерживает множество его коллег в парламенте.

Напомним, ранее изъятие активов российских олигархов в пользу Украины одобрил Сенат США. Этот вопрос прорабатывают и в Евросоюзе.

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