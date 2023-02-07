Тверь, , 19:45 — REGNUM Выставка, посвященная Сталинградской битве, открылась в парке «Россия — моя история» в Твери. В торжественной церемонии приняли участие школьники и студенты учебных заведений области. Их приветствовал исполняющий обязанности ректора, директор Института непрерывного образования Тверского государственного университета Сергей Смирнов.

Открытие выставки, посвященной Сталинградской битве, в Твери МИП «Россия — моя история»

Первым посетителям выставки «Сталинград — история Победы» в Твери рассказали об одном из самых масштабных и значимых эпизодов Великой Отечественной войны. Подвиг защитников Сталинграда считается беспрецедентным примером стойкости и отваги, подчеркнули организаторы. При этом посетителям напомнили еще об одном важном событии того времени.

«Во время боев под Сталинградом на территории Тверской области шла битва под Ржевом — наши земляки оттягивали на себя ресурсы врага. И ведь не зря именно в Волгограде и в Тверской области стоят два уникальных памятника: «Родина-мать» и «Мемориал Советскому солдату», — рассказал общественник Валерий Смирнов.

Бои подо Ржевом описываются как одни из наиболее кровопролитных, и при этом решающих в ходе войны. Красноармейцы выполнили поставленную задачу, остановив и оттеснив врага, однако потери были ужасающими. Однако в течение долгого времени о боях подо Ржевом писали мало.

В последние годы Ржевская битва вызывает у граждан России такой серьезный же интерес, как и остальные ключевые вехи истории. Так, в 2019 году, к 75-летию Великой Победы на экраны вышел фильм «Ржев». В основу художественной киноленты легли воспоминания фронтовика Вячеслава Кондратьева, который был участником боев подо Ржевом. Повесть Кондратьева «Искупить кровью» и послужила основой для военной драмы. Инициатором съемок фильма стал предприниматель Евгений Пригожин. Его дед Евгений Ильич выступил прототипом для одного из героев повести, так что «Ржев» был снят как своеобразная дань памяти герою.

Сегодня Ржевской битве посвящены не только художественные, но и документальные фильмы. В конце прошлого года в Ржевском краеведческом музее прошла выставка «Сталинград — Ржев: параллели военной истории 1942–1943 гг.». Ее посвятили 80-летию Сталинградской и Ржевской битв, а также очередной годовщине освобождения Тверской области от вражеской оккупации.

Нынешняя мультимедийная экспозиция также расскажет о минувших событиях. Она создана с применением новейшего лазерного проекционного комплекса и включает уникальные видеохроники, дневники, портреты и другое. Выставочный проект откроется в тематических парках страны от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска.