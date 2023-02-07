Опрос в США показал, какие меры против России не одобряет большинство американцев

Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Среди жителей США много тех, кто поддерживает санкции против России, но подавляющее большинство против того, чтобы Вашингтон отправлял американские войска на Украину. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные 7 февраля телеканалом CBS.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным журналистов, антироссийские санкции поддержали 74% опрошенных, поставки гуманитарной помощи Киеву — 69%, а оружия — 61%. При этом за отправку американцев на Украину высказались только 28%.

В то же время 47% опрошенных заявили, что внешняя политика американского президента Джо Байдена подрывает авторитет США. Только 32% респондентов заявили, что уважение к стране растёт.

Опрос проводился по заказу CBS с 1 по 4 февраля. В нём приняли участие 2030 совершеннолетних жителей США. Погрешность оценивается на уровне 33%.

Стоит отметить, ранее в Bloomberg заявили, что Байден не отправляет американские войска на Украину, так как якобы опасается разозлить президента России Владимира Путина.

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