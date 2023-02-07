Донецк, , 19:56 — REGNUM Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 7 февраля сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

РСЗО Gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных формирований Украины по направлению: 18:15 — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS село Покровское в Луганской Народной Республике.