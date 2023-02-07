Химки, Московская область, , 19:40 — REGNUM Причиной конфликта, который произошёл между двумя учениками пятого класса и закончился больницей для одной из девочек, стала ревность. Как сообщил источник «Известий» 7 февраля, школьница напала на свою сверстницу с кухонным ножом из-за мальчика.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Драка произошла в школьном туалете. Одна из девочек нанесла своей «обидчице» почти 50 колото-резаных ранений. Пострадавшая потеряла много крови и была доставлена в больницу. Её состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

В настоящее время 11-летнюю девочку доставили в детскую реанимацию в Люберцы.

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Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между двумя ученицами пятого класса лицея №10 подмосковного города Химки произошёл 7 февраля. Одна из девочек напала на сверстницу, нанеся удары острым предметом, который она принесла из дома.

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с поножовщиной в Химках. В СКР по данному факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетней и о халатности со стороны должностных лиц школы.