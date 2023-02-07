Москва, 7 февраля, 2023, 19:50 — ИА Регнум. На обновление военной формы, о которой сообщило Минобороны России, повлияли не только реалии боевых действий, но и сложности окопной жизни, пояснил ИА REGNUM полковник спецназа в отставке, главный редактор военного агентства Anna-News Анатолий Матвийчук.

Цитата из видео с канала: 1RNK Главный редактор военного агентства Anna-News Анатолий Матвийчук.

В частности, об этом свидетельствует введение в армии форменных утеплённых резиновых сапог, отметил собеседник.

«В период ненастья возникает проблема мокрых окопов. Как правило, отвести воду полностью нельзя. Некоторое время назад добровольцы на Донбассе начали применять резиновые утеплённые охотничьи сапоги. Но когда ударили морозы, оказалось, что они слишком холодные, — рассказал Матвийчук. — Сейчас разработаны своего рода каучуковые боты или, так сказать, специализированные насадки на обувь, чтобы защитить её от влаги и не выпускать тепло. То есть на проблему отреагировали. Сейчас речь идёт уже об утеплённых сапогах — то есть вопрос был изучен и решён комплексно».

Эксперт также указал на важность замены швов и утеплителей в военной форме. «Швы должны выдерживать те нагрузки, которые возникают в бою. Это бег, передвижение ползком, прыжки. Самое главное — это когда форма цепляется за камни, коряги, она не должна рваться. Если положено носить полгода — значит, должно носиться полгода. Я не беру тут ситуации, когда форма повреждается пулей, осколком и так далее», — заметил Матвийчук.

Что касается утеплителей, то здесь имеет место проблема — «многие швейные фабрики сейчас пытаются подменить утеплитель ватой, ватином или ещё чем-нибудь», подчеркнул собеседник. «Был такой период в армии, когда подменяли утеплители, которые за месяц эксплуатации приходили в негодность, и бушлат превращался в ветровку. А мороз –40 градусов. Поэтому здесь нужен чёткий ГОСТ, который установит эти моменты — как оно должно быть, чтобы бойцу было тепло в тех условиях, которые наблюдаются непосредственно в зоне военных действий», — указал Матвийчук.

То, что экипировка меняется с учетом реального боевого опыта, — уже сложившаяся практика, добавил собеседник, приведя в пример афганскую кампанию. «В Афганистане, где я воевал, по возвращении с операций экипировка превращалась в лохмотья, потому что она не была предназначена для горных условий, — рассказал Матвийчук. — Мы её стали шить сами из брезентовых укрытий для танков и БМП. Когда приезжали старшие командиры из Москвы, они на нас смотрели и сначала смеялись, потом присматривались. Потом стали делать зарисовки. А уже через 30-40 дней мы получили стандартную форму, которая получила название «афганка».

Оценка качества формы должна идти по цепочке: солдат должен докладывать командиру отделения, тот — командиру взвода и так до командира полка, где обобщаются сведения по вещевой службе тыла для доклада уже Министерству обороны, подчеркнул эксперт.

Минобороны России внесло изменения в полевую форму военнослужащих. Как сообщил 7 февраля РБК со ссылкой на информированный источник, внешний вид военной формы останется неизменным, но в неё будет внесён ряд новых элементов. В частности, в полевую форму добавят: облегченные специальные ботинки, летние и демисезонные ботинки, и утепленные резиновые сапоги. В зимнюю обувь также внесены изменения, рассказал источник РБК. Новые комплекты созданы с учётом пожеланий и предложений бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.