Тюмень, 7 февраля, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Новые лекарства от сахарного диабета в будущем могут быть созданы благодаря разработкам российских ученых. Сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) смогли получить новые соединения, которые после проведенных испытаний могут стать потенциальной основой для новых лекарственных средств, пишет РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Лекарство

Как сообщили агентству в Министерстве науки и высшего образования РФ, некоторые из синтезированных соединений показали более высокую степень замедления всасывания глюкозы и снижения её уровня в крови после приема пищи по сравнению с уже имеющимися антидиабетическими препаратами.

По словам аспиранта Института химии ТюмГУ Ирины Паламарчук, о высокой перспективе дальнейших исследований 12 новых синтезированных соединений в качестве составляющих для лекарств от диабета говорят проведенные компьютерные расчеты и результаты первичных биологических испытаний in vitro.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил до конца 2022 года разработать проект по развитию системы по борьбе с сахарным диабетом. В бюджете РФ на 2023 год предусмотрено 10 млрд рублей на борьбу с этим заболеванием.