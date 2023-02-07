В Тульской области открыли горячую линию для родственников пострадавших
Ефремов, Тульская область, 7 февраля 2023, 19:29 — REGNUM Министерство здравоохранения Тульской области открыло горячую линию для родственников пострадавших при взрыве бытового газа в пятиэтажном доме, сообщает 7 февраля правительство региона.
«Узнать о состоянии пострадавших можно по телефону горячей линии», — говорится в сообщении.
Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что спасатели спасли 7 человек на месте взрыва и обрушения части дома в городе Ефремове под Тулой.
Как сообщало ИА REGNUM, до пяти человек увеличилось число погибших при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Тульской области.
Ранее по теме: Число погибших при взрыве в жилом доме под Тулой выросло до пяти человек