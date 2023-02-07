Рига, , 19:27 — REGNUM На заводе по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy в Марупском крае Латвии 7 февраля начался сильный пожар. Об этом сообщает портал Delfi.

В Марупе горит предприятие по производству дронов «Edge Autonomy». Цитата из видео с канала sixty5rainy

По информации журналистов, часть здания охватило пламя, которое быстро распространяется, идёт густой дым. Спасатели присвоили пожару повышенную опасность, с огнём борются 50 человек, используются девять пожарных машин.

Жителей, живущих рядом с заводом, призывают не открывать окна, так как дым может быть ядовитым. В Edge Autonomy сообщили, что ущерб от пожара крупный, но точные масштабы неизвестны.

Напомним, в январе Латвия пообещала передать киевскому режиму зенитные ракетные комплексы Stinger, беспилотники, вертолёты и пулемёты.