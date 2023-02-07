Берлин, , 19:26 — REGNUM Федеральное правительство Германии одобрило поставку киевскому режиму 178 танков Leopard 1. Об этом 7 февраля сообщает журнал Spiegel.

Танк Leopard 1. (сс) Rainer Lippert

«Федеральное правительство делает ещё один большой шаг в сфере помощи Украине оружием», — говорится в материале.

Отмечается, что часть танков получится отправить на Украину ближайшим летом, но основной объём техники планируется передать в 2024 году.

Ранее в Германии сообщили, что правительство ФРГ якобы согласовало поставку Киеву 187 танков Leopard 1. Эту информацию 7 февраля распространило немецкое издание Business insider.

Напомним, Польша первой выступила с инициативой поставить киевскому режиму 14 танков Leopard 2, но не могла этого сделать без согласования с Берлином. 24 января в Германии согласились поставить также 14 «леопардов». После этого о желании передать четыре таких же танка сообщили в Канаде.

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