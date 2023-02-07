Химки, Московская область, 7 февраля, 2023, 19:16 — ИА Регнум. По данным уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой, школьница, пострадавшая в ходе конфликта в лицее №10 города Химки, получила около сотни колото-резаных ран. В настоящее время операция завершена, врачи смогли зашить все раны, сообщила омбудсмен.

Цитата из видео с канала: ЧП Нож с места происшествия.

По её словам, состояние ребенка тяжелое, 11-летняя девочка в реанимации. Её родители находятся в шоковом состоянии. Как отметила уполномоченный по правам ребенка, пострадавшей в ходе инцидента в школе девочке будет оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилитации.

«В операционной она провела 3 часа. Сейчас в реанимации. Очень надеемся, что детский организм справится», — сообщила Мишонова.

Ранее сообщалось, что 7 февраля между двумя ученицами лицея №10 в подмосковных Химках произошел конфликт. В туалете одна из пятиклассниц совершила нападение на другую с принесенным из дома кухонным ножом. В результате полученных многочисленных повреждений 11-летняя девочка попала в больницу. Состояние ребенка в региональном минздраве оценили как тяжелое.

В СКР по данному факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетней и о халатности со стороны должностных лиц школы.