Донецк, 7 февраля, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Пятеро жителей Донецка ранены 7 февраля при обстреле Кировского района города со стороны вооружённых формирований Украины. Такие уточнённые данные сообщили в представительстве ДНР в Совместном центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«При обстреле по ул. Коммунаров, 32 пострадали пять человек: женщины 1986, 1960, 1956, 1974 года рождения и мужчина 1963 года рождения», ― говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, обстрел Кироского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован 7 февраля в 11:40 (мск). В этот же день украинские военные совершили ещё два обстрела этого района города. В общей сложности было выпущено десять снарядов натовского калибра 155 мм.