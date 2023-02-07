Главе МИД РФ Лаврову в Мали подарили туарегский меч
Бамако, 7 февраля 2023, 19:03 — REGNUM Министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в Мали подарили туарегский меч такуба, сообщает РИА Новости.
Подарок главе МИД России вручил его коллега, глава МИД Мали Абдулай Диоп.
«Надеюсь, вы запомните этот подарок», — сказал Абдулай Диоп.
В ответ Сергей Лавров пошутил, сказав, что будет держать меч под рукой. Российский министр, в свою очередь, преподнёс главе МИД Мали картину с изображением здания МИД РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита главы МИД России в Мали Сергей Лавров заявил, что бывшие метрополии должны понимать, что мир изменился.
Подробнее в материале: Лавров напомнил бывшим метрополиям, что мир изменился