Бамако, , 19:03 — REGNUM Министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в Мали подарили туарегский меч такуба, сообщает РИА Новости.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Подарок главе МИД России вручил его коллега, глава МИД Мали Абдулай Диоп.

«Надеюсь, вы запомните этот подарок», — сказал Абдулай Диоп.

В ответ Сергей Лавров пошутил, сказав, что будет держать меч под рукой. Российский министр, в свою очередь, преподнёс главе МИД Мали картину с изображением здания МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита главы МИД России в Мали Сергей Лавров заявил, что бывшие метрополии должны понимать, что мир изменился.

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