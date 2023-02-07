Бамако, 7 февраля, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в Мали подарили туарегский меч такуба, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Подарок главе МИД России вручил его коллега, глава МИД Мали Абдулай Диоп.

«Надеюсь, вы запомните этот подарок», — сказал Абдулай Диоп.

В ответ Сергей Лавров пошутил, сказав, что будет держать меч под рукой. Российский министр, в свою очередь, преподнёс главе МИД Мали картину с изображением здания МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита главы МИД России в Мали Сергей Лавров заявил, что бывшие метрополии должны понимать, что мир изменился.

Подробнее в материале: Лавров напомнил бывшим метрополиям, что мир изменился