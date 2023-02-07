Под завалами обрушившегося дома под Тулой остаются четыре человека
Тула, 7 февраля 2023, 18:59 — REGNUM Спасатели спасли семь человек на месте взрыва и обрушения части дома в городе Ефремове Тульской области. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» 7 февраля сообщил начальник ГУ МЧС по региону Алексей Павлов.
Читайте также: В МЧС Тульской области уточнили число погибших при взрыве газа в пятиэтажке
«На данный момент у нас спасено семь человек, к сожалению, четыре человека остаются под завалами», ― уточнил он.
Ранее региональное управление МЧС сообщило о пяти спасённых и четырёх погибших. По данным ведомства, под завалами могут находиться ещё два человека.
Ранее по теме: Спасатели начали поиск людей под завалами дома в Тульской области
Как сообщало ИА REGNUM, в Ефремове из-за взрыва газа произошло обрушение части пятиэтажного дома. К месту ЧП на улице Химиков незамедлительно были направлены все экстренные службы города. К разбору завалов привлечено 12 единиц техники и 42 человека.
Прокуратура начала проверку по факту обрушения части дома. В настоящее время жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения.
Напомним, сообщение о взрыве в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме № 2 по улице Химиков в Ефремове поступило 7 февраля в 16:46 (мск).