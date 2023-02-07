В Иране ввели в эксплуатацию первую подземную базу для бомбардировщиков и истребителей

Тегеран, , 19:11 — REGNUM Начальник штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери и главнокомандующий армией республики генерал-майор Амир Мусави 7 февраля посетили введённую в эксплуатацию подземную военную авиабазу «Огаб-44» («Орёл-44»). Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Мохаммад Багери. Иранский военачальник, начальник Генштаба Вооружённых сил Ирана с 2016 года Mehr News Agency

По данным журналистов, это первая подземная база ВВС в Иране, о которой стало известно общественности. На ней базируются бомбардировщики и истребители. Также там могут обслуживать БПЛА.

Сообщается, что под землёй оборудованы взлетная площадка, ангары, ремонтные мастерские и заправки.

Стоит отметить, в ноябре 2022 года Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сферах строительства и проектирования турбин для судостроения, вертолётов и самолётов.

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