Москва, , 18:50 — REGNUM Штурмовые отряды ВДВ ведут активные наступательные действия в зоне спецоперации. При поддержке добровольческих отрядов они наносят сокрушительные удары по противнику, уничтожая его огневые точки. Видеокадры работы десантников опубликовала 7 февраля в своем телеграм-канале пресс-служба Министерства обороны РФ.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отмечается, при штурме опорных пунктов киевской армии подразделения ВДВ поддерживают массированным огнём артиллерия и экипажи боевых машин десанта БМД-2. Бронетехника противника уничтожается с помощью противотанковых ракетных комплексов.

В работе десантникам помогают расчёты беспилотных летательных аппаратов. Они ведут разведку по позициям ВСУ и проводят корректировку направления атак штурмовых групп.