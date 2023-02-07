Москва, 7 февраля, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Штурмовые отряды ВДВ ведут активные наступательные действия в зоне спецоперации. При поддержке добровольческих отрядов они наносят сокрушительные удары по противнику, уничтожая его огневые точки. Видеокадры работы десантников опубликовала 7 февраля в своем телеграм-канале пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как отмечается, при штурме опорных пунктов киевской армии подразделения ВДВ поддерживают массированным огнём артиллерия и экипажи боевых машин десанта БМД-2. Бронетехника противника уничтожается с помощью противотанковых ракетных комплексов.

В работе десантникам помогают расчёты беспилотных летательных аппаратов. Они ведут разведку по позициям ВСУ и проводят корректировку направления атак штурмовых групп.