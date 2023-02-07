Москва, , 18:46 — REGNUM Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудил Следственный комитет России после обрушения части дома в Тульской области, сообщает ведомство в телеграм-канале.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

На месте работают следователи и криминалисты.

Уточняется, что доклад о произошедшем поручено предоставить руководителю СУ по Тульской области Усову В. В.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в городе Ефремове под Тулой погибли 5 человек.

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