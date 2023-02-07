Брюссель, , 18:38 — REGNUM Европейский союз поддерживает мирное и долгосрочное урегулирование конфликта в Приднестровье при неизменных границах Молдавии. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 7 февраля по итогам заседания совета ассоциации ЕС — Молдавия.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Mil.gov.ua

«ЕС поддерживает постоянный диалог сторон, чтобы способствовать развитию доверия и избегать дестабилизации», — сообщил Жозеп Боррель.

Верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности ответил на вопрос о перспективах начала переговоров о вступлении Молдавии в ЕС. В связи с этим Жозеп Боррель отметил, что процесс интеграции в ЕС интенсивный, требовательный и затратный по времени.

«Я могу с определенностью сказать, что будущее Молдавии — в Европе», — подчеркнул глава европейской службы внешних связей.

Жозеп Боррель также отметил, что ЕС поддерживает реформы в Молдавии во всех сферах, включая оборонный сектор. Европейский фонд мира выделил Молдавии за последние 18 месяцев €47 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Евросоюзе намерены создать пакет законов по защите демократии от иностранных агентов влияния.