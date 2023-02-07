Москва, 7 февраля, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Евросоюз обрек себя на острую нехватку дизельного топлива, причиной которого стали санкции, которые ЕС ввел синхронно с США, сказал ИА REGNUM Вадим Понкратов, директор Центра финансовой политики Финансового университета при правительстве России.

IMAGO/Global Look Press Европейский банк

«Россия обеспечивала до 40% поставок нефтепродуктов на рынок стран ЕС — в годовом исчислении это составляло 45-48 млн тонн, — напомнил эксперт. — Даже в разгар санкционной кампании четыре страны Евросоюза — Франция, Бельгия, Германия и Греция — импортировали более 5 млн тонн нефтепродуктов каждая».

Но целенаправленное следование санкционной политике США в отношении России — и в ущерб собственным интересам — привело к тому, что дефицит дизеля на рынке Евросоюза достиг 70 млн тонн в год, отметил Понкратов.

Введя эмбарго на поставку российских нефтепродуктов и установив на их покупку третьими странами потолок цен, Европа рискует ввергнуть свою экономику в жесточайший логистический кризис, сказал эксперт.

Теперь страны ЕС вынуждены искать способы обеспечить потребности и формально соблюсти санкции, отметил Понкратов.

По его мнению, после введения Евросоюзом эмбарго на нефтепродукты из России основными поставщиками на рынки ЕС становятся компании из стран Ближнего Востока, Индии, Китая, Турции и США.

«Например, за последние месяцы Индия нарастила поставки нефтепродуктов в ЕС в пять раз, в Китай — в три раза, Турция — на четверть», — отметил эксперт.

Понкратов также отметил, что более всего в способах и интенсивности обхода введенных собственных санкций преуспели Соединенные Штаты. США продолжают импортировать и нефть и продукцию металлургической и химической промышленности из России. «Но при этом США жестко требуют от своих партнеров по различным геополитическим блокам соблюдения навязанной санкционной политики в отношении России и других стран. Тем самым Соединенные Штаты подспудно подрывают национальные экономики стран — членов ЕС и G7», — подчеркнул экономист.

Во вторник, 7 февраля, стало известно, что Евросоюз исключил из-под действия потолка цен нефтепродукты, произведенные из российского топлива за рубежом. Об этом говорится в разъяснениях Еврокомиссии (ЕК), опубликованных на её сайте. Предельная цена не будет применяться в случае, если российский нефтепродукт будет переработан в третьей стране «путём смешивания с продуктом происхождения из другой страны, в результате чего получается иной продукт». Тогда российский нефтепродукт больше не будет считаться произведенным в РФ.