Пекин, 7 февраля 2023, 18:34 — REGNUM В Евросоюзе не окажут поддержку Владимиру Зеленскому по вопросу вступления в ЕС. Ряд стран, в том числе таких, как Германия и Франция, не станут давать согласие на членство Украины из-за страха перед Россией. Об этом заявил директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзян.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Однако старая Европа, такая как Франция и Германия, вряд ли подыграет ему (Владимиру Зеленскому — ред. ИА REGNUM) из страха перед Россией, не желая терять пространство для маневра», — приводит Global Times слова эксперта из Китая.

Читайте также: Французский политик оценил последствия визита Зеленского в Брюссель

Ранее сообщалось, что председатель ЕС Шарль Мишель созвал внеочередной саммит для обсуждения ситуации на Украине и экономических проблем Евросоюза. На него приглашен Владимир Зеленский. Саммит состоится с 9 по 10 февраля в Брюсселе.