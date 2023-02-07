GT: Украину не примут в ЕС из-за страха перед Россией

Пекин, , 18:34 — REGNUM В Евросоюзе не окажут поддержку Владимиру Зеленскому по вопросу вступления в ЕС. Ряд стран, в том числе таких, как Германия и Франция, не станут давать согласие на членство Украины из-за страха перед Россией. Об этом заявил директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзян.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Однако старая Европа, такая как Франция и Германия, вряд ли подыграет ему (Владимиру Зеленскому — ред. ИА REGNUM) из страха перед Россией, не желая терять пространство для маневра», — приводит Global Times слова эксперта из Китая.

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Ранее сообщалось, что председатель ЕС Шарль Мишель созвал внеочередной саммит для обсуждения ситуации на Украине и экономических проблем Евросоюза. На него приглашен Владимир Зеленский. Саммит состоится с 9 по 10 февраля в Брюсселе.