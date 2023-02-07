Луганск, , 18:36 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) 7 февраля обстреляли из РСЗО HIMARS село Покровское в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

РСЗО HIMARS pentagon.mil

По последним данным, ВСУ выпустили по населённому пункту шесть ракет в 13:30 мск. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Стоит отметить, что украинская сторона 7 февраля также обстреляла из РСЗО HIMARS Первомайск в ЛНР. По городу ударили четыре ракеты.

Сообщается, что пострадало промышленное предприятие.

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