Васильевка, Запорожская область, 7 февраля, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Детская больница в Васильевке в Запорожской области может оказаться под ударом ВСУ. Об этом 7 февраля сообщили в администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

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«Боевики ВС Украины совместно с НВФ (незаконными вооружёнными формированиями) готовят новый теракт среди мирного населения города Васильевка», ― говорится в сообщении местных властей в телеграм-канале.

В администрации напомнили о сообщениях, распространённых в украинских СМИ 6 февраля, о том, что учреждение якобы переоборудовали под военный госпиталь для раненых российских военнослужащих. Как уточнил неназванный источник, медучреждение «больше не обслуживает детей и не используется как объект гражданской инфраструктуры». Однако эта информация является фейком, подчеркнули в администрации.

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Главврач Васильевской больницы Василий Лысенко заявил, что детское отделение работает в штатном режиме, а на стационарном лечении находятся юные пациенты, а не военные ВС России.

«Укронацистские СМИ распространяют подобные фейки с одной целью, чтобы оправдать свои действия перед украинцами после артобстрелов объектов мирной инфраструктуры города, в результате которых могут погибнуть мирные жители и дети», ― отметили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января ВСУ с помощью системы залпового огня HIMARS производства США нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР. В результате погибли 14 человек, ещё 24 получили ранения разной степени тяжести.