Турция, 7 февраля, 2023, 18:20 — ИА Регнум. В турецкой провинции Кахраманмараш, где находились эпицентры землетрясений, произошедших 6 февраля, оказалось полностью разрушено 941 здание. Об этом 7 февраля сообщил журналистам министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Mfa.gov.ct.tr Сулейман Сойлу

«Все наши поисково-спасательные команды прилагают все усилия, чтобы спасти наших граждан под завалами, чтобы спасти их живыми», — сказал Сойлу.

Он сообщил, что к турецким спасателям, разбирающим завалы, присоединились поисковые команды из других стран.

Стоит отметить, 7 февраля в провинцию Кахраманмараш, наиболее пострадавшую от землетрясений, прибыла первая группа российских спасателей. Всего в Турцию из России отправили более 100 спасателей.