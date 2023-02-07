Париж, 7 февраля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Массовая демонстрация против пенсионной реформы, инициированной президентом Эммануэлем Макроном, проходит во французских городах, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Протесты проходят в Париже, где десятки тысяч человек пройдут по маршруту от здания Парижской оперы до площади Бастилии. Уже зафиксированы первые столкновения с полицией. Активисты «чёрного блока» пытались разбить окна ресторана быстрого питания, расположенного на пересечении улиц Сен-Дени и Страсбург во втором округе французской столицы.

В акции протеста в Париже принимает участие также профсоюз национальной полиции. Они выступают против продления пенсионного возраста для полицейских на два года.

Демонстрации проходят в крупных городах Франции: Рене, Монпелье, Марселе, Бордо, Страсбурге. В акции протеста в Бордо приняли участие 50 тысяч протестующих, по версии профсоюзных организаций, и 9500 человек, по данным префектуры города. Это на треть меньше, чем во время протеста 31 января.

Всего во Франции 7 февраля пройдут более 200 манифестаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что в протестах во Франции против повышения пенсионного возраста примут участие около миллиона человек.

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