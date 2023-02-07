Вашингтон, 7 февраля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. В США считают, что Вашингтон слишком много тратит средств на оказание помощи Киеву. С требованием прекратить многомиллиардные вливания в поддержку конфликта на Украине обратился в ходе заседания палаты представителей конгрессмен от республиканцев Мэтт Гетц.

(сс) Ike Hayman Мэтт Гетц

Он заметил, что предела этим вливаниям в продолжение военных действий нет, в то время как необходимо добиваться мира.

«Завтра президент Байден скажет нам, как много еще мы должны сделать для Киева. <…> мы оказались в руках лидеров, которым нет доверия. <…> Мы можем, и мы должны добиваться мира», — заявил политик.

Напомним, ранее конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер заявил, что Украина, наравне с Россией и Китаем, является главным противником Соединённых Штатов. Это высказывание прозвучало в начале января 2023 года на фоне очередного расследования, которое Республиканская партия планирует провести по поводу возможной связи семьи американского лидера Джо Байдена с киевским режимом.