Жители польского села Пшеводув, которое пострадало 15 ноября 2022 года от взрыва украинской ракеты, жалуются на то, что власти им не помогают, хотя и обещали. Но лишь в случае падения киевского режима появится шанс на то, что варшавский салон перестанет пренебрегать нуждами польского населения, закрывая глаза на ущерб, наносимый восточным «партнером».

Станислав Стремидловский, , 19:15 — REGNUM Жители польского села Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенного на границе с Украиной, пожаловались на то, что правительство их забыло. Такое поведение властей, конечно, случай далеко не уникальный. Но дело в том, что Пшеводув — это то самое село, где 15 ноября 2022 года украинская ракета ПВО убила двух поляков, что чуть не привело к прямому боевому столкновению НАТО и России с перспективой начала третьей мировой войны.

Польша Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Напомним, что по горячим следам некоторые западные издания поспешили тогда обвинить Москву в «нападении на Польшу», что теоретически позволяло задействовать статью 5 устава Североатлантического альянса, и лишь на следующий день пошли опровержения, а также указания на украинскую ракету.

Несколько дней небольшое село было в центре внимания мировых средств массовой информации и социальных сетей.

Как сообщал 25 ноября портал Press. pl, в соцсетях было зафиксировано более 237 тысяч упоминаний, охвативших 206 миллионов пользователей и вызвавших 1,37 миллиона взаимодействий. Можно с уверенностью утверждать, что еще никогда в истории это село не пользовалось такой известностью.

Похороны погибших жителей Пшеводува прошли с большой помпой. Однако затем тема с атакой польского села украинской ракетой стала сворачиваться. Ее не поддерживали ни правящая партия «Право и Справедливость» (PiS), ни оппозиция.

Воронка на месте взрыва. Село Пшеводув. Польша Jarosław Wolski

Медийная «реанимация» этой истории произошла лишь вчера, 6 февраля.

Оппозиционная Gazeta Wyborcza опубликовала репортаж, в котором жители пострадавших домов в Пшеводуве пожаловались на то, что «не получили достаточной помощи от государства», хотя сразу после инцидента правительство обещало полностью оплатить ремонт и компенсировать вещь ущерб.

Но ничего сделано не было. Местные власти заявили жителям, что у них денег нет.

И лишь после неоднократных обращений Люблинское воеводство выделило около 60,5 тысячи злотых, которые всё равно «не дошли до всех пострадавших жителей Пшеводува», и средств в любом случае «не хватает».

Но поможет ли сдвинуть дело с мертвой точки публикация Gazeta Wyborcza?

В этом есть большое сомнение. Ведь для того, чтобы власти зашевелились, отсутствие помощи должно стать предметом дискуссии в парламенте и обществе.

Если бы оппозиционные партии воспользовались прецедентом с пострадавшими жителями Пшеводува, чтобы поставить вопрос в Сейме о «ненадлежащем отношении» правящей партии к полякам в контексте всей политики на украинском направлении, потребовав ее полной ревизии, это заставило бы «Право и Справедливость» зашевелиться.

Тем более что настроения польского общества меняются не в пользу нынешнего курса Варшавы. Об этом недавно сообщил Варшавский институт предпринимательства, ссылаясь на результаты опросов в сентябре 2022 года и январе 2023 года. 63% респондентов согласились с тем, что Польша не может позволить себе содержание беженцев, более половины поляков считают, что страна будет вовлечена в многолетние вооруженные конфликты, а 40% негативно оценили усиление украинизации Польши, что разрушает польские культуру и общество.

И, на первый взгляд, оппозиционные силы должны были использовать такие настроения, особенно накануне запланированных на осень парламентских выборов.

Однако, пишет журнал Myśl Polska, «после того, как результаты опроса увидели свет, тут же раздался вой.

«Растет число людей, разделяющих тезисы российской пропаганды!» — единодушно загремел хор бравых медийных функционеров с обеих сторон симулированных политических баррикад. Загремел единым голосом.

Дело в том, что польская системная оппозиция в свое время попала в ловушку, добровольно отдав инициативу на украинском направлении правящей партии, согласившись с ее основными тезисами.

Встреча лидера партии PIS Ярослава Качинского, премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и презедетна Украины Владимира Зеленского president. gov. ua

Главный из этих тезисов заключается не столько в поддержке киевского режима, крайне трудного «партнера» варшавского салона, сколько в преследовании «великой польской мечты» — добиться «краха России». В этом случае правящая PiS рассчитывает стать новым центром силы в Восточной и Центральной Европе, а оппозиционные силы — оказаться в Польше ведущим оператором интересов Брюсселя и франко-германской оси. Дороги вроде бы разные, но ведут к одной цели, поэтому ничего, особенно инциденты, связанные с киевским режимом, не должны отвлекать от движения.

Это означает, что как PiS, так и ее оппоненты не заинтересованы в эксплуатации в ходе избирательной кампании «украинского вопроса», как потенциально опасного для Польши.

Максимум, кто мог бы попытаться сыграть на этом, присутствующее в Сейме межпартийное объединение «Конфедерация». Но оно неоднородно и испытывает внутренние противоречия. Если такой депутат «Конфедерации», как Гжегож Браун, выступает с инициативой «остановить украинизацию Польши», то его коллега Роберт Винницкий не исключает в случае переизбрания в Сейм вхождение в коалицию с «Правом и Справедливостью».

Поэтому пострадавшим от взрыва украинской ракеты жителям Пшеводува остается надеяться только на поражение Украины, то есть на Россию. Ведь лишь в случае падения киевского режима появится шанс на то, что варшавский салон перестанет пренебрегать нуждами польского населения, закрывая глаза на ущерб, наносимый восточным «партнером».