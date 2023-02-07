Число погибших при взрыве в жилом доме под Тулой выросло до пяти человек
Ефремов, Тульская область, 7 февраля 2023, 18:07 — REGNUM Количество погибших при взрыве в пятиэтажном жилом доме в городе Ефремов Тульской области увеличилось до пяти человек, передает телеграм-канал 112.
«Под завалами могут находиться до 10 жильцов. Также известно о госпитализации пяти пострадавших», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что трем жильцам потребовалась медицинская помощь.
Напомним, в Ефремове из-за взрыва газа произошло обрушение части пятиэтажного дома.
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