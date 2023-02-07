Париж, , 18:07 — REGNUM Число афтершоков после разрушительного землетрясения в Турции и Сирии стало уменьшаться. Об этом 7 февраля сообщают европейские сейсмологи.

Землетрясение в Турции © Anas Alkharboutli/Global Look Press

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«Число афтершоков начало сокращаться», ― говорится в сообщении Европейского сейсмологического центра в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Оно стало самым разрушительным за последние 80 лет. На следующий день сейсмособытие магнитудой 5,6 было зарегистрировано в центральной части Турции. Его эпицентр располагался в 5 км от района Гёльбаши, а очаг залегал на глубине 2 км. После него было зафиксировано до десяти афтершоков.

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Добавим, что в результате стихийного бедствия число погибших достигло 3549 человек, 22 168 человек получили ранения и травмы. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам трагедии.