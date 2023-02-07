Лондон, , 18:05 — REGNUM Иранский «флот-призрак» танкеров начал перевозить российскую нефть, помогая обходить потолок цен на топливо. Об этом 7 февраля сообщает Financial Times, ссылаясь на информацию аналитиков.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным журналистов, Иран создал теневой «флот», чтобы обходить антииранские санкции, которые ввели США. Теперь он помогает России.

Сообщается, что на российских экспортёров в течение двух последних месяцев якобы работают не менее 16 танкеров-«призраков». За фрахт таких судов якобы платят с надбавкой 50-100%.

Журналисты сообщают, что такими судами управляют через офшорные компании, которые постоянно меняются. Сообщается, что у России якобы тоже есть «флот-призрак», в который входят около 100 танкеров.

Напомним, Евросоюз и страны G7 и Австралии с 5 февраля ввели потолок цен на российские нефтепродукты от $45 до $100 за баррель, в зависимости от вида товара. Уже 7 февраля было введено правило, что санкции не касаются продукции, полученной в результате смешивания российской нефти с топливом из другой страны.

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