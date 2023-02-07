Лондон, 7 февраля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. В Великобритании признали виновным в совершении 85 изнасилований бывшего сотрудника полиции Дэвида Кэррика. Суд приговорил его к 36 пожизненным срокам наказания. Такое решение принял 7 февраля судья лондонского округа Саутуарк.

Иван Шилов ИА REGNUM Насилие

При этом уточняется, что минимальный срок, который экс-полицейскому придется отбыть в месте лишения свободы, прежде чем он сможет получить возможность досрочного освобождения, составит 30 лет и 239 дней.

Как стало известно из судебного разбирательства, 48-летний полицейский признался всего лишь в 24 изнасилованиях в отношении 12 женщин. Сексуальные насильственные действия он совершал в течение 17 лет, причем по некоторым обвинениям это были многократные эпизоды. В Великобритании его дело рассматривается наряду с преступлениями особо опасных сексуальных маньяков.

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